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Piazza Affari: exploit di BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: exploit di BFF Bank
Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,22%.
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