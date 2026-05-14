Milano 13:41
49.943 +0,93%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 13:41
10.373 +0,46%
Francoforte 13:41
24.471 +1,38%

Piazza Affari: in rally BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in rally BFF Bank
Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,96%.
Condividi
```