Milano 17:35
50.220 +1,43%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 17:35
25.389 +2,01%

A Piazza Affari corre BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari corre BFF Bank
Brillante rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,77%.
Condividi
```