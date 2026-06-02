Milano 16:29
50.435 +1,33%
Nasdaq 16:29
30.506 -0,03%
Dow Jones 16:29
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Londra 16:29
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Francoforte 16:28
25.072 +0,28%

Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,06%.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,6205 con prima area di resistenza vista a 0,6221. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,6199.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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