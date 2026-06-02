Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un -0,06%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,6205 con prima area di resistenza vista a 0,6221. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,6199.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)