Milano 10:57
50.051 +0,30%
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Dow Jones 26-mag
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Londra 10:57
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un timido +0,03%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6218 con area di resistenza individuata a quota 0,6233. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6213.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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