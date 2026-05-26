Analisi Tecnica: EUR/CAD del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un -0,08%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6213 con area di resistenza individuata a quota 0,624. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6204.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)