Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato -0,19%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1629, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1654. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,162.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)