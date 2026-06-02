Milano 16:29
50.435 +1,33%
Nasdaq 16:29
30.506 -0,03%
Dow Jones 16:29
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Londra 16:29
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Francoforte 16:29
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Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato -0,19%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1629, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1654. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,162.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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