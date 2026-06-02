Milano 16:33
50.476 +1,41%
Nasdaq 16:33
30.542 +0,09%
Dow Jones 16:33
50.994 -0,17%
Londra 16:33
10.359 +0,20%
Francoforte 16:33
25.080 +0,31%

Borsa: Londra, apertura +0,26%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,26%
Indice FTSE-100 +0,26% a quota 10.365,82 dopo l'apertura.
Condividi
```