New York: Ciena, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,22%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ciena rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 630,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 591,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 567,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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