Male Ciena sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che soffre con un calo del 5,62%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ciena evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ciena rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Ciena è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 570,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 549,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 591,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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