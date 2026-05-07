New York: profondo rosso per Ciena
(Teleborsa) - In forte ribasso Ciena, che mostra un -8,2%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ciena più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Ciena sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 558 USD. Possibile una discesa fino al bottom 512. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 604.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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