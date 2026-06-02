New York: giornata depressa per Visa

(Teleborsa) - Rosso per la società di tecnologia per pagamenti globali , che sta segnando un calo del 2,15%.



Lo scenario su base settimanale di Visa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Visa . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Visa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 321,8 USD. Primo supporto a 311,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 307,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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