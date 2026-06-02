New York: giornata depressa per Visa
(Teleborsa) - Rosso per la società di tecnologia per pagamenti globali, che sta segnando un calo del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Visa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Visa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Visa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 321,8 USD. Primo supporto a 311,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 307,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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