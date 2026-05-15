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New York: giornata depressa per Amgen
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 20.00
Sottotono la
società farmaceutica
, che passa di mano con un calo del 2,37%.
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