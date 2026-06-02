New York: nuovo spunto rialzista per Apple
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la casa di Cupertino, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
Il trend di Apple mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 315 USD. Primo supporto visto a 308,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 304,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```