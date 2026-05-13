New York: andamento sostenuto per Apple

(Teleborsa) - Scambia in profit la casa di Cupertino , che lievita dell'1,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Apple evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso di Cupertino rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Apple rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 303,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 295,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 310,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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