New York: peggiora Shopify

(Teleborsa) - A picco l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che presenta un pessimo -6,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Shopify rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Shopify classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 119,8 USD e primo supporto individuato a 114. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 125,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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