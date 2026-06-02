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New York: peggiora Shopify

Migliori e peggiori
New York: peggiora Shopify
(Teleborsa) - A picco l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che presenta un pessimo -6,52%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Shopify rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Shopify classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 119,8 USD e primo supporto individuato a 114. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 125,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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