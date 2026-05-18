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New York: peggiora Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Regeneron Pharmaceuticals
A picco la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che presenta un pessimo -10,76%.
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