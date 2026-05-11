New York: peggiora Shopify

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda di commercio globale con sede in Canada , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%.



La tendenza ad una settimana di Shopify è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Shopify si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 104,9 USD. Prima resistenza a 107,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 103,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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