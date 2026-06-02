New York: rosso per Boeing

(Teleborsa) - Pressione sul colosso dell'aereonautica , che tratta con una perdita del 2,60%.



La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico del gigante aerospaziale statunitense , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 216,2 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 222,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 213,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```