New York: rosso per Boeing
(Teleborsa) - Pressione sul colosso dell'aereonautica, che tratta con una perdita del 2,60%.
La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico del gigante aerospaziale statunitense, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 216,2 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 222,7. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 213,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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