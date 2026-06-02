Milano 16:49
50.507 +1,47%
Nasdaq 16:49
30.554 +0,13%
Dow Jones 16:49
51.096 +0,03%
Londra 16:49
10.373 +0,33%
Francoforte 16:49
25.124 +0,48%

Piazza Affari: brillante l'andamento del settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative continua la giornata in aumento dello 0,75%.
Condividi
```