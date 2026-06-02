Milano
16:49
50.507
+1,47%
Nasdaq
16:49
30.554
+0,13%
Dow Jones
16:49
51.096
+0,03%
Londra
16:49
10.373
+0,33%
Francoforte
16:49
25.124
+0,48%
Martedì 2 Giugno 2026, ore 17.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento del settore assicurativo italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento del settore assicurativo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 giugno 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'
Indice delle società assicurative
continua la giornata in aumento dello 0,75%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: giornata depressa per il settore assicurativo italiano
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: profondo rosso per il settore assicurativo italiano
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Insurance
+0,98%
Altre notizie
Piazza Affari: performance negativa per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: movimento negativo per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: settore assicurativo italiano, quotazioni alle stelle
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore assicurativo italiano
Guide
Modello 730 2026: il punto sulla dichiarazione dei redditi tra scadenze, rimborsi e nuove regole
Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi usata soprattutto da lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati per comunicare al Fisco i redditi percepiti nell’anno...
leggi tutto