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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro continua la giornata in aumento dell'1,06%.
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