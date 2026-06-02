Si muove in ribasso Zscaler a New York

(Teleborsa) - Pressione sul gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,66%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zscaler , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il grafico a breve di Zscaler mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 148,1 USD e supporto stimato a quota 139,2. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 157,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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