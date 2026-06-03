Pesante sul mercato di New York Zscaler
(Teleborsa) - Ribasso per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che tratta in perdita del 6,13% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Zscaler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Zscaler ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 140,2 USD. Supporto a 132,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 147,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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