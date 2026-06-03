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Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,35%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 50.399,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,35%)
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,35%, dopo aver aperto a 50.399,09 punti.
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