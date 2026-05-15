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Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,04%

Il FTSE MIB avvia la giornata a 49.528,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,04%
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dell'1,04%, a quota 49.528,64 in apertura.
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