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/ Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-100%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-100%)
Il FTSE MIB scambia in avvio a 0 punti
In breve
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Finanza
08 maggio 2026 - 09.03
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo del 100,00%, dopo aver aperto a 0 punti.
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