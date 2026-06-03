Milano 9:56
50.358 -0,44%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:56
10.339 -0,33%
24.932 -0,76%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,68%

Hang Seng a 25.599,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,68%
Indice Hang Seng -1,68% a quota 25.599,96 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```