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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,55%

Hang Seng a 25.655,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,55%
Indice Hang Seng -0,55% a quota 25.655,44 all'apertura pomeridiana.
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