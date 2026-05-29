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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,1%

Hang Seng a 25.281,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,1%
Indice Hang Seng +1,1% a quota 25.281,43 all'apertura pomeridiana.
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