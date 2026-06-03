Milano 9:56
50.358 -0,44%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:57
10.340 -0,32%
24.932 -0,76%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,99%

SSE a 4.097,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,99%
Indice SSE +0,99% a quota 4.097,94 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```