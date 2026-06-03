Francoforte: in calo Kion
(Teleborsa) - Ribasso per Kion, che presenta una flessione del 2,46%.
L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Kion mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 41,34 Euro con area di resistenza individuata a quota 41,98. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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