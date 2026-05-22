Francoforte: balza in avanti Kion

(Teleborsa) - Avanza Kion , che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Kion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,75 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,68. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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