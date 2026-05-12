Francoforte: giornata depressa per Kion
(Teleborsa) - Pressione su Kion, che tratta con una perdita del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Kion. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 45,98. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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