Francoforte: giornata depressa per Kion

(Teleborsa) - Pressione su Kion , che tratta con una perdita del 2,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Kion . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 45,98. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 45,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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