Francoforte: movimento negativo per Fresenius
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che mostra un decremento del 2,50%.
L'andamento di Fresenius nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo del colosso farmaceutico tedesco si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,12 Euro. Supporto stimato a 35,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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