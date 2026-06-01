Milano 15:11
49.937 -0,20%
Nasdaq 29-mag
30.333 0,00%
Dow Jones 29-mag
51.032 +0,72%
Londra 15:11
10.369 -0,39%
Francoforte 15:11
25.181 +0,30%

Francoforte: rosso per Fresenius Medical Care

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Fresenius Medical Care
Rosso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che sta segnando un calo del 3,17%.
Condividi
```