Francoforte: risultato positivo per Fresenius
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.
L'andamento di Fresenius nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 38,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 38,59. Il peggioramento del colosso farmaceutico tedesco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 38,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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