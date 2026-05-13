Francoforte: andamento negativo per Fresenius
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che sta segnando un calo del 2,15%.
La tendenza ad una settimana di Fresenius è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del colosso farmaceutico tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,29. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```