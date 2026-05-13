Francoforte: andamento negativo per Fresenius

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che sta segnando un calo del 2,15%.



La tendenza ad una settimana di Fresenius è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del colosso farmaceutico tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 38,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 39,29. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 37,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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