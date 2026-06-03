Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities
(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.
Lo scenario su base settimanale di United Utilities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di United Utilities mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,89 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```