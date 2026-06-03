Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities

(Teleborsa) - Avanza la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.



Lo scenario su base settimanale di United Utilities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di United Utilities mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,89 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 13,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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