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Londra: nuovo spunto rialzista per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per London Stock Exchange Group
Balza in avanti la società che gestisce la Borsa di Londra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,44%.
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