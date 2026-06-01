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Londra: nuovo spunto rialzista per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Sage
Apprezzabile rialzo per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, in guadagno del 3,47% sui valori precedenti.
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