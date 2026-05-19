Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua , con una variazione percentuale dell'1,99%.



Lo scenario su base settimanale di United Utilities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di United Utilities suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,19 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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