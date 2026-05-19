Londra: nuovo spunto rialzista per United Utilities
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, con una variazione percentuale dell'1,99%.
Lo scenario su base settimanale di United Utilities rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di United Utilities suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,19 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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