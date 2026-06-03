New York: AppLovin in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni , che esibisce una perdita secca del 6,07% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di AppLovin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di AppLovin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 590,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 556,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 625,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```