Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 18:20
29.174 -1,37%
Dow Jones 18:20
49.579 -0,97%
Londra 17:35
10.195 -1,71%
Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

New York: Coinbase Global in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Coinbase Global in forte calo
Pressione sulla società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,57%.
Condividi
```