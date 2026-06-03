New York: profondo rosso per Global Payments
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, che soffre con un calo dell'8,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Global Payments, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Global Payments. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 71,44 USD. Primo supporto visto a 66,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 64,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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