New York: profondo rosso per Global Payments

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento , che soffre con un calo dell'8,22%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Global Payments , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Global Payments . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 71,44 USD. Primo supporto visto a 66,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 64,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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