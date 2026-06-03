New York: scambi negativi per Amazon

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'e-commerce , in flessione del 3,17% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Amazon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 245 USD con tetto rappresentato dall'area 254,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 241,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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