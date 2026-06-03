New York: scambi negativi per Amazon
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'e-commerce, in flessione del 3,17% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Amazon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 245 USD con tetto rappresentato dall'area 254,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 241,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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