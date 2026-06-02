Londra: scambi al rialzo per Land Securities Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società immobiliare inglese, che avanza bene del 2,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Land Securities Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,75%, rispetto a -0,86% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Land Securities Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 6,455 sterline. Primo supporto visto a 6,325. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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