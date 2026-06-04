A New York, forte ascesa per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Rialzo per la banca d'affari americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Goldman Sachs rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Goldman Sachs sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.097,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.062,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.132,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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