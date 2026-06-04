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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in rialzo del 2,91%.

Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 98,82. Supporto a 90,53. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 107,12.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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