Milano 17:35
50.174 +0,27%
Nasdaq 21:07
30.524 -0,16%
Dow Jones 21:07
51.594 +1,79%
Londra 17:35
10.360 +0,27%
Francoforte 17:35
24.945 +0,60%

Arista Networks scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Arista Networks scivola in fondo al mercato di New York
Si muove in perdita l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,24% sui valori precedenti.
Condividi
```