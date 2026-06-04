Arista Networks scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che esibisce una perdita secca del 9,24% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Arista Networks rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Arista Networks classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 162,4 USD e primo supporto individuato a 155,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 168,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```